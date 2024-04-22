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"Шахеды" попали по фермерскому хозяйству в Одесской области

Понедельник, 22 апреля 2024, 08:31
Шахеды попали по фермерскому хозяйству в Одесской области
Последствия российских ударов по Одесской области 21 апреля. Фото из Telegram ГСЧС

Ночью 22 апреля российские "Шахеды" попали в фермерское хозяйство в Одесской области − разрушены здания, повреждена техника.

Источник: Силы обороны юга и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Дословно Силы обороны юга: "Враг продолжает системный дроновый террор. Этой ночью с временно оккупированного Крыма направил ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесскую область. К сожалению, есть и попадания. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника".

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Детали: По данным главы ОВА, люди не пострадали.

Предыстория:

  • В ночь на 22 апреля оккупанты атаковали 7 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и 3 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины; 5 дронов удалось уничтожить.

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Темы: Одесская областьШахед
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