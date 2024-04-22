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Буданов: Із травня Україну чекає важка ситуація, але Армагеддону не буде

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 квітня 2024, 09:34
Буданов: Із травня Україну чекає важка ситуація, але Армагеддону не буде
Кирило Буданов, фото: Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що у середині травня – на початку червня на Україну чекає важка ситуація, але без катастрофічних наслідків.

Джерело: Буданов в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Буданова: "Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть".

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Деталі: Очільник ГУР уточнив, що його проноз стосується в цілому України, а не лише ситуації на фронті. За його словами, "росіяни будуть використовувати комплексний підхід".

"Вони (росіяни – ред.) проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - наголосив Буданов.

Нагадаємо:

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  • За оцінками Інституту вивчення війни російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися "вікном" до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України.
  • У той же час Сили оборони зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги США.

Теми: БудановУкраїнавійна
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