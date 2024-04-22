Буданов: Із травня Україну чекає важка ситуація, але Армагеддону не буде

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що у середині травня – на початку червня на Україну чекає важка ситуація, але без катастрофічних наслідків.

Джерело: Буданов в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова Буданова: "Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть".

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Деталі: Очільник ГУР уточнив, що його проноз стосується в цілому України, а не лише ситуації на фронті. За його словами, "росіяни будуть використовувати комплексний підхід".

"Вони (росіяни – ред.) проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - наголосив Буданов.

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