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Буданов: С мая Украину ждет тяжелая ситуация, но Армагеддона не будет

Станислав ПогориловПонедельник, 22 апреля 2024, 09:34
Буданов: С мая Украину ждет тяжелая ситуация, но Армагеддона не будет
Кирилл Буданов, фото: Getty Images

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в середине мая - начале июня Украину ждет тяжелая ситуация, но без катастрофических последствий.

Источник: Буданов в интервью BBC Украина

Прямая речь Буданова: "Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут".

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Детали: Глава ГУР уточнил, что его проноз касается в целом Украины, а не только ситуации на фронте. По его словам, "россияне будут использовать комплексный подход".

"Они (россияне - ред.) проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - подчеркнул Буданов.

Напомним:

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  • По оценкам Института изучения войны российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.
  • В то же время Силы обороны смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США.

Темы: БудановУкраинавойна
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