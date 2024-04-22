Буданов: С мая Украину ждет тяжелая ситуация, но Армагеддона не будет
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что в середине мая - начале июня Украину ждет тяжелая ситуация, но без катастрофических последствий.
Источник: Буданов в интервью BBC Украина
Прямая речь Буданова: "Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут".
Детали: Глава ГУР уточнил, что его проноз касается в целом Украины, а не только ситуации на фронте. По его словам, "россияне будут использовать комплексный подход".
"Они (россияне - ред.) проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", - подчеркнул Буданов.
Напомним:
- По оценкам Института изучения войны российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.
- В то же время Силы обороны смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США.