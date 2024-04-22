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Сили оборони призупинять наступ росіян у разі швидкого прибуття допомоги США – ISW

Понеділок, 22 квітня 2024, 05:24
Сили оборони призупинять наступ росіян у разі швидкого прибуття допомоги США – ISW
українські військові, фото з facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За оцінкою експертів Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги США.

Джерело: ISW

Деталі: Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер повідомив 21 квітня, що американська військова допомога Україні, включаючи ATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

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Президент України Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка американської військової допомоги Україні може дозволити українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу

У той же час ISW продовжує оцінювати, що українські сили можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні допомоги США у сфері безпеки, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження нової допомоги від США.

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися "вікном" до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України.

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Ключові висновки ISW за 21 квітня:

  • Ворнер 21 квітня повідомив, що американська військова допомога Україні, включно з ATACMS, може бути доставлена в Україну "до кінця тижня", якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.
  • Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка американської військової допомоги Україні може дозволити українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.
  • Українські військові завдали удару і пошкодили корабель забезпечення підводних човнів "Комуна" Чорноморського флоту Росії – найстаріший у світі діючий військово-морський корабель – в окупованому Севастополі.
  • Молдовський олігарх-втікач Ілан Шор 21 квітня оголосив про створення нового проросійського передвиборчого блоку "Перемога", який планує висунути свого кандидата на президентських виборах у Молдові 20 жовтня.
  • Виборчий блок "Перемога", ймовірно, дозволить Кремлю зосередитися на об'єднанні політичних зусиль у Молдові замість того, щоб підтримувати відносини з численними проросійськими молдовськими діячами і партіями, як він це робив останнім часом.
  • Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю 21 квітня на тлі нещодавніх повідомлень про посилення підтримки Китаєм війни Росії в Україні.
  • Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF), позбавивши росіян доступу до незалежних оцінок стану свободи слова і преси в РФ.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Кремінної та Авдіївки, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
  • Російські війська збільшили використання невеликих легких позашляховиків уздовж лінії фронту.

Теми: ISWвійнадопомога Україні
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