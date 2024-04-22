Буданов розповів, що на нього готується черговий замах
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що на нього планують черговий замах в інтересах росіян.
Джерело: Буданов в інтерв’ю BBC Україна
Пряма мова: Там вони зараз планують дещо (замах - ред.), але, як і минулі рази, все в них не вийде...
Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота".
Деталі: Глава ГУР також розповів про отруєння дружини.
За його словами, злочинців ще не знайшли, але "рух є". При цьому Буданов натякнув, що затримань не буде: " Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде".
Він додав, що його дружину стабілізували і вивели більшу частину токсинів.
Буданов вважає, що ціллю того замаху була його дружина і ворог правильно оцінив її вплив: "Їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили".
Передісторія:
- Джерела УП повідомили, що в дружини начальника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Зазначалось, що вона жива і пройшла перший етап лікування.
- Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ця інформація відповідає дійсності.
- За словами одного зі співрозмовників УП, Буданову та кількох співробітників ГУР отруїли зокрема миш’яком та ртуттю.