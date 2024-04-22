Буданов розповів, що на нього готується черговий замах

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що на нього планують черговий замах в інтересах росіян.

Джерело: Буданов в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова: Там вони зараз планують дещо (замах - ред.), але, як і минулі рази, все в них не вийде...

Реклама:

Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота".

Деталі: Глава ГУР також розповів про отруєння дружини.

За його словами, злочинців ще не знайшли, але "рух є". При цьому Буданов натякнув, що затримань не буде: " Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде".

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що його дружину стабілізували і вивели більшу частину токсинів.

Буданов вважає, що ціллю того замаху була його дружина і ворог правильно оцінив її вплив: "Їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили".

Передісторія: