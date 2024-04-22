Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Буданов розповів, що на нього готується черговий замах

Альона Мазуренко Понеділок, 22 квітня 2024, 10:20
Буданов розповів, що на нього готується черговий замах
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що на нього планують черговий замах в інтересах росіян.

Джерело: Буданов в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова: Там вони зараз планують дещо (замах - ред.), але, як і минулі рази, все в них не вийде...

Реклама:

Це в інтересах росіян, це правда. Це росіяни, в інтересах росіян. Вони планують залучення людей і тут. Це нормальна, оперативна для них робота".

Деталі: Глава ГУР також розповів про отруєння дружини. 

За його словами, злочинців ще не знайшли, але "рух є". При цьому Буданов натякнув, що затримань не буде: " Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде".

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що його дружину стабілізували і вивели більшу частину токсинів.

Буданов вважає, що ціллю того замаху була його дружина і ворог правильно оцінив її вплив: "Їхня логіка зрозуміла – дружина для мене дуже... Це все. І вплив її вони правильно оцінили".

Передісторія:

Теми: Будановрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГУР повідомло про знищення у Москві ворожого гелікоптера Ка-32

фото Глава МЗС Німеччини і генсек НАТО на секретній вечері говорили про Україну − Bild

Міністра Сольського звільнили з-під варти під заставу в 76 мільйонів

У четвер РФ атакувала Кривий Ріг з винищувача Су-57: "дорогої іграшки", яку бережуть від ППО

Розстріл поліцейських на Вінниччині: підозрюваним допомагали тікати двоє військових

Український офіс Amnesty International очолила відома юристка

Усі новини...
Буданов
Буданов: Із травня Україну чекає важка ситуація, але Армагеддону не буде
"Тиждень чекали": Буданов розповів деталі збиття російського Ту-22
Буданов розкрив план дій всередині РФ: більше рейдів російських добровольців і удари БпЛА
Останні новини
15:26
фотоПерепливли річку, щоб повернутися в Україну: прикордонники затримали двох чоловіків
15:22
Вчені визначили, наскільки шум шкодить птахам. А як щодо людей?
15:13
Поліція та СБУ прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго", робота підприємства заблокована - КП
15:10
Росія поновила доставку нафти державним "Совкомфлотом" до Індії - Reuters
14:48
Made in China більше не лякає: "китайці" захоплюють український ринок
14:40
відеоГУР повідомло про знищення у Москві ворожого гелікоптера Ка-32
14:39
У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 3 дні
14:39
відеоССО показали результати роботи на Донеччині: у ворога мінус БТР та два БМП 
14:30
Київ стягнув з підрядника метро на Виноградар 139 мільйонів, зароблених з незаконного депозиту
14:16
КолонкаЗавдяки Антикорраді при Міноборони на харчуванні для ЗСУ вдалося зекономити 4 млрд
Усі новини...
Реклама: