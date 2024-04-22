Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Буданов рассказал, что на него готовится очередное покушение

Алена МазуренкоПонедельник, 22 апреля 2024, 10:20
Буданов рассказал, что на него готовится очередное покушение
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что на него планируют очередное покушение в интересах россиян.

Источник: Буданов в интервью BBC Украина

Прямая речь: Там они сейчас планируют кое-что (покушение - ред.), но, как и прошлые разы, все у них не получится...

Реклама:

Это в интересах россиян, это правда. Это россияне, в интересах россиян. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа".

Детали: Глава ГУР также рассказал об отравлении жены.

По его словам, преступников еще не нашли, но "движение есть". При этом Буданов намекнул, что задержаний не будет: "Да какие задержания? Это несерьезно. Я в эти игры не играю никогда. Но это моя жена, поэтому так оно не сойдет".

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что его жену стабилизировали и вывели большую часть токсинов.

Буданов считает, что целью того покушения была его жена и враг правильно оценил ее влияние: "Их логика понятна - жена для меня очень... Это все. И влияние ее они правильно оценили".

Предыстория:

  • Источники УП сообщили, что у жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Отмечалось, что она жива и прошла первый этап лечения.
  • Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что эта информация соответствует действительности.
  • По словам одного из собеседников УП, Буданову и нескольких сотрудников ГУР отравили в частности мышьяком и ртутью.

Темы: Будановразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
Буданов
Буданов: С мая Украину ждет тяжелая ситуация, но Армагеддона не будет
"Неделю ждали": Буданов рассказал детали сбивания российского Ту-22
Буданов раскрыл план действий внутри РФ: больше рейдов российских добровольцев и удары БпЛА
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: