Буданов рассказал, что на него готовится очередное покушение
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что на него планируют очередное покушение в интересах россиян.
Источник: Буданов в интервью BBC Украина
Прямая речь: Там они сейчас планируют кое-что (покушение - ред.), но, как и прошлые разы, все у них не получится...
Это в интересах россиян, это правда. Это россияне, в интересах россиян. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа".
Детали: Глава ГУР также рассказал об отравлении жены.
По его словам, преступников еще не нашли, но "движение есть". При этом Буданов намекнул, что задержаний не будет: "Да какие задержания? Это несерьезно. Я в эти игры не играю никогда. Но это моя жена, поэтому так оно не сойдет".
Он добавил, что его жену стабилизировали и вывели большую часть токсинов.
Буданов считает, что целью того покушения была его жена и враг правильно оценил ее влияние: "Их логика понятна - жена для меня очень... Это все. И влияние ее они правильно оценили".
Предыстория:
- Источники УП сообщили, что у жены начальника ГУР Кирилла Буданова Марианны диагностировали отравление тяжелыми металлами. Отмечалось, что она жива и прошла первый этап лечения.
- Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что эта информация соответствует действительности.
- По словам одного из собеседников УП, Буданову и нескольких сотрудников ГУР отравили в частности мышьяком и ртутью.