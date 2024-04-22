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Литвиненко: РНБО розробить Українську доктрину

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 квітня 2024, 12:04
Литвиненко: РНБО розробить Українську доктрину
Олександр Литвиненко, фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, який був призначений на цю посаду у березні, повідомив, що Радбез розробить Українську доктрину щодо післявоєнного планування.

Джерело: Литвиненко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Литвиненка: "Президент визначив дуже важливі завдання - забезпечити ефективнішу роботу Ставки верховного головнокомандувача, зміцнити аналітичну підтримку рішень керівництва держави. І вкрай важлива тема - це опрацювання Української доктрини, тобто планування майбутнього після війни".

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Деталі: За його словами, "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".

"Ще одне наше завдання - запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави - сприяти формуванню суспільного консенсусу".

Також Литвиненко зазначив, що "на базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти цьому процесу".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оброни після зміни секретаря РНБО, на якому аносував роботу Радбезу по-новому та назвав п'ять пріоритетів.

Теми: РНБО
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