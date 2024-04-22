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Литвиненко: СНБО разработает Украинскую доктрину

Станислав ПогориловПонедельник, 22 апреля 2024, 12:04
Литвиненко: СНБО разработает Украинскую доктрину
Александр Литвиненко, фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, который был назначен на эту должность в марте, сообщил, что Совбез разработает Украинскую доктрину по послевоенному планированию.

Источник: Литвиненко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Литвиненко: "Президент определил очень важные задачи - обеспечить более эффективную работу Ставки верховного главнокомандующего, укрепить аналитическую поддержку решений руководства государства. И крайне важная тема - это проработка Украинской доктрины, то есть планирование будущего после войны".

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Детали: По его словам, "когда мы планируем, мы обеспечиваем связь людей между собой, мы создаем общее видение".

"Еще одна наша задача - запустить модерируемый диалог по разработке видения. Это задача главы государства - способствовать формированию общественного консенсуса".

Также Литвиненко отметил, что "на базе Национального института стратегических исследований хотим развернуть национальную дискуссию. Институт должен способствовать этому процессу".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 29 марта провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны после смены секретаря СНБО, на котором анонсировал работу Совбеза по-новому и назвал пять приоритетов.

Темы: СНБО
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