Безугла вирішила не виходити з фракції "Слуга народу", щоб "не хитати" ситуацію

Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що не виходитиме з фракції "Суга народу", хоча у січні збиралася її полишити.

Джерело: Безугла у Facebook

Пряма мова Безуглої: "Вирішила залишитися у фракції Верховної Рада України СН, щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію".

Реклама:

Деталі: За нардепки, вона збирається "покращити", що в її силах, хоч їй "далеко не все, подобається". "У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - написала вона.

Знати більше: Групи, зустрічі з урядом і матюки. Як "слуги" повертають Раді працездатність

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ