Безугла вирішила не виходити з фракції "Слуга народу", щоб "не хитати" ситуацію
Понеділок, 22 квітня 2024, 12:53
Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що не виходитиме з фракції "Суга народу", хоча у січні збиралася її полишити.
Джерело: Безугла у Facebook
Пряма мова Безуглої: "Вирішила залишитися у фракції Верховної Рада України СН, щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію".
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Деталі: За нардепки, вона збирається "покращити", що в її силах, хоч їй "далеко не все, подобається". "У партію "Слуга народу" повертатися не буду", - написала вона.
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Що було раніше:
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- 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
- 11 січня Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу". "Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - зазначала вона.
- 6 лютого Безугла заявила, що її виключили з партії "Слуга народу".