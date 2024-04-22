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СБУ: Настоятель храму УПЦ МП на Хмельниччині вихваляв Путіна 

Анастасія ПроцПонеділок, 22 квітня 2024, 14:47
СБУ: Настоятель храму УПЦ МП на Хмельниччині вихваляв Путіна 
фото: СБУ

На Хмельниччині правоохоронці викрили настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть та виправдовував війну Росії проти України.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну клірик проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу.

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Також протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у країні.

За даними слідства, війну Росії проти України чоловік називав "громадянським конфліктом" та ображав парафіян інших релігійних громад. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

Правоохоронці повідомили клірику підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

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Теми: ХмельниччинаУПЦ МПвійна
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