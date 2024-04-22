СБУ: Настоятель храма УПЦ МП в Хмельницкой области восхвалял Путина

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который разжигал религиозную ненависть и оправдывал войну России против Украины.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину клирик проводил литургии, во время которых восхвалял Путина и обвинял в войне украинскую власть.

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Также протоиерей распространял на собственной странице "Вконтакте" российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в стране.

По данным следствия, войну России против Украины мужчина называл "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

Правоохранители сообщили клирику подозрение в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам, а также в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.