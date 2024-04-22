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Зеленський пояснив, чому підписав закон про зниження призовного віку

Анастасія ПроцПонеділок, 22 квітня 2024, 17:26
Зеленський пояснив, чому підписав закон про зниження призовного віку
Знімок з відео

Відповідаючи на запитання журналіста щодо зниження призовного віку із 27 до 25 років, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на війні потрібні молоді бійці, які мають кращий фізичний стан та розуміються на технологіях.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю французькому медіа HugoDecrypte 21 квітня

Пряма мова: "Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-ти річним воїном та 50-ти річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна й різні технології".


Деталі: Також за словами Зеленського, молоді люди сьогодні потрібні на полі бою й тому, що молоде покоління краще та набагато швидше орієнтується в технологіях.

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"У будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що нове покоління воно орієнтується в технологіях. Вони на цьому розуміються, вони це все своїми руками й створили. Їхній мозок це створив".

Передісторія:

  • 30 травня 2023 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. 
  • Пропозиції щодо зменшення віку розробило Міноборони на початку травня. У міністерстві пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.
  • 5 травня Кабінет міністрів схвалив зміни до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", зменшивши граничний вік призовників на військовому обліку з 27-ми до 25-ти років.
  • 2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років.

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Теми: мобілізаціяЗеленський
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