Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста

Отвечая на вопрос журналиста относительно снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на войне нужны молодые бойцы, которые имеют лучшее физическое состояние и разбираются в технологиях.

Источник: Зеленский в интервью французскому медиа HugoDecrypte 21 апреля

Прямая речь: "Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и различные технологии".

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Детали: Также по словам Зеленского, более молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.

"В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал".

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