Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста
Отвечая на вопрос журналиста относительно снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на войне нужны молодые бойцы, которые имеют лучшее физическое состояние и разбираются в технологиях.
Источник: Зеленский в интервью французскому медиа HugoDecrypte 21 апреля
Прямая речь: "Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и различные технологии".
Детали: Также по словам Зеленского, более молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.
"В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал".
Предыстория:
- 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за этот законопроект.
- Предложения по уменьшению предельного возраста разработало Минобороны в начале мая. В министерстве объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.
- 5 мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.
- 2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.