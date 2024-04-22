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Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста

Анастасия ПроцПонедельник, 22 апреля 2024, 17:26
Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста
Снимок с видео

Отвечая на вопрос журналиста относительно снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на войне нужны молодые бойцы, которые имеют лучшее физическое состояние и разбираются в технологиях.

Источник: Зеленский в интервью французскому медиа HugoDecrypte 21 апреля

Прямая речь: "Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и различные технологии".

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Детали: Также по словам Зеленского, более молодые люди сегодня нужны на поле боя и потому, что молодое поколение лучше и гораздо быстрее ориентируется в технологиях.

"В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал".

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Предыстория:

  • 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за этот законопроект.
  • Предложения по уменьшению предельного возраста разработало Минобороны в начале мая. В министерстве объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.
  • 5 мая Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.
  • 2 апреля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Темы: мобилизацияЗеленский
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