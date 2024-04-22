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Росія атакувала телевежу в Харкові ракетою Х-59

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 квітня 2024, 20:12
Росія атакувала телевежу в Харкові ракетою Х-59
фото поліції

За попередніми даними, у понеділок Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові ракетою Х-59.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram, Нацполіція, "Суспільне"

Дослівно: "За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

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За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59".

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Повідомляється, що прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії РФ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними місцевих пабліків, було уражену місцеву телебашту.

Оновлено: Президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні про телефонну розмову з президентом США Джо Байденом підтвердив, що удару зазнала телевежа міста.

Пряма мова: "Розповів Президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

Деталі: Ще пізніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що росіяни "частково пошкодили конструкцію" телевізійної вежі в Харкові. У службі зазначили, що наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.

Поліція поділилася фото з місця події.

 
 

Теми: Харківракетний ударвійна
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