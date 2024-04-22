У Держспецзв'язку розповіли про пошкодження телевежі в Харкові: жертв немає

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що росіяни "частково пошкодили конструкцію" телевізійної вежі в Харкові.

Джерело: пресслужба Держспецзв'язку, "Суспільне"

Дослівно: "Внаслідок атаки росіян на телевізійну вежу в Харкові було частково пошкоджено її конструкцію. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, удар було здійснено ракетою Х-59.

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За наявною на цей момент інформацією, постраждалих чи загиблих немає".

Деталі: У службі повідомляють, що наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу, тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується.

Зазначається, що на час ремонтних робіт жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі.

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Оновлено: Наслідки удару по телевежі зафіксували також журналісти "Суспільного".

Що передувало: Місцева влада та правоохоронці повідомили, що 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Місцеві пабліки писали, що окупанти уразили місцеву телебашту. З відео, яке шерили користувачі соцмереж, верхня частина телевежі впала.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму повідомленні про телефонну розмову з президентом США Джо Байденом підтвердив, що удару зазнала телевежа міста.