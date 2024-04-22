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Россия атаковала телебашню в Харькове ракетой Х-59

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 20:12
Россия атаковала телебашню в Харькове ракетой Х-59
фото полиции

По предварительным данным, в понедельник Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове ракетой Х-59.

Источник: Офис генпрокурора в TelegramНацполиция, "Суспільне"

Дословно: "По данным следствия, 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

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По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59".

Детали: Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Сообщается, что прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

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По данным местных пабликов, была поражена местная телебашня.

Обновлено: Президент Владимир Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил, что удару подверглась телебашня города.

Прямая речь: "Рассказал президенту Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

Детали: Еще позже Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что россияне "частично повредили конструкцию" телевизионной башни в Харькове. В службе отметили, что сейчас временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала, продолжаются работы по восстановлению вещания. В то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается.

Полиция поделилась фото с места происшествия.

 
 

Темы: Харьковракетный ударвойна
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