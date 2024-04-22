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В Госспецсвязи рассказали о повреждении телебашни в Харькове: жертв нет

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 21:11
В Госспецсвязи рассказали о повреждении телебашни в Харькове: жертв нет
фото полиции

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что россияне "частично повредили конструкцию" телевизионной башни в Харькове.

Источник: пресс-служба Госспецсвязи, "Суспільне"

Дословно: "В результате атаки россиян на телевизионную башню в Харькове была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, удар был осуществлен ракетой Х-59.

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По имеющейся на данный момент информации, пострадавших или погибших нет".

Детали: В службе сообщают, что сейчас временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала, продолжаются работы по восстановлению вещания. В то же время трансляция ряда радиостанций в FM-диапазоне продолжается.

Отмечается, что на время ремонтных работ жители Харькова и области, которые остались без цифрового телевидения, могут получать информацию из эфира местных радиостанций, пользоваться кабельным или онлайн-телевидением, или получать сигнал ТВ через спутниковые приемники.

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Обновлено: Последствия удара по телебашне зафиксировали также журналисты "Суспільного".

Что предшествовало: Местные власти и правоохранители сообщили, что 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Местные паблики писали, что оккупанты поразили местную телебашню. Из видео, которое шерили пользователи соцсетей, было видно, что верхняя часть телебашни упала.

Позже президент Владимир Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом подтвердил, что удару подверглась телебашня города.

Темы: Харьковракетный удар
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