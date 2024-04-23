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Росіяни били по Херсонщині: убили 2 людей

Ірина БалачукВівторок, 23 квітня 2024, 08:30
Росіяни били по Херсонщині: убили 2 людей
Фото ДСНС

Російські війська минулої доби багато разів обстрілювали Херсонську область, у результаті ворожих ударів 2 людини загинули та ще 6 дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 − дістали поранення".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що загарбники обстрілювали Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків.

Також були влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці та вдень 22 квітня російські військові кілька разів обстріляли житлові квартали Херсона, внаслідок чого постраждали чотири людини.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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