Росіяни били по Херсонщині: убили 2 людей

Російські війська минулої доби багато разів обстрілювали Херсонську область, у результаті ворожих ударів 2 людини загинули та ще 6 дістали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 − дістали поранення".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що загарбники обстрілювали Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 26 приватних будинків.

Також були влучання в навчальний заклад, дитячий садок, заклад культури, об’єкт критичної інфраструктури та газогін.

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