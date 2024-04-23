Россияне били по Херсонщине: убили 2 человека

Российские войска за прошедшие сутки много раз обстреливали Херсонскую область, в результате вражеских ударов 2 человека погибли и еще 6 получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 − получили ранения".

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Детали: Глава ОВА уточнил, что захватчики обстреливали Антоновку, Белозерку, Станислав, Садовое, Ивановку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайловку, Качкаровку, Нововоронцовку, Змиевку, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажек и 26 частных домов.

Также были попадания в учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод.

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