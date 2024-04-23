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Харківську телевежу вдасться відновити лише після завершення бойових дій – ОВА

Олександр ШумілінВівторок, 23 квітня 2024, 12:18
Харківську телевежу вдасться відновити лише після завершення бойових дій – ОВА
Фото: Харківська ОВА

Внаслідок удару по Харківській телевежі у місті, а також найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. В ОВА заявили, що відновлення телевежі почнеться тільки після завершення бойових дій.

Джерело: директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Соколов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (вежа - ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій".

"На мою особисту думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим об'єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області".

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Деталі: Наразі ще відбувається розбір пошкодженої апаратури. При загальній висоті вежі у 250 м – удар прийшовся на висоті близько 140 м. Після цього частина башти обвалилася.

Передісторія: 

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Теми: ХарківРосія
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