Харьковскую телебашню удастся восстановить только после завершения боевых действий - ОВА
В результате удара по Харьковской телебашне в городе, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. В ОВА заявили, что возобновление телебашни начнется только после завершения боевых действий.
Источник: директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Соколов в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "Если принимать во внимание способ, каким она (башня - ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий".
"По моему личному мнению, это было запугивание населения города Харькова и ближайших населенных пунктов. Представьте себе, днем в 16:40 был нанесен ракетный удар по башне, которая является самым высоким объектом в Харькове. Конечно, это несколько взволновало людей. Я думаю, этот удар был направлен на то, чтобы немного запугать население Харьковской области".
Подробности: Разбор поврежденной аппаратуры продолжается. При общей высоте башни в 250 м – удар пришелся на высоте около 140 м. После этого часть башни рухнула.
Предыстория:
- Местные власти и правоохранители сообщили, что 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
- 6 марта 2022 года уже была попытка россиян попасть в телебашню в городе, но тогда были повреждены только кабели и временно прервана телетрансляция.