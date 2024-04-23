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Харьковскую телебашню удастся восстановить только после завершения боевых действий - ОВА

Александр ШумилинВторник, 23 апреля 2024, 12:18
Харьковскую телебашню удастся восстановить только после завершения боевых действий - ОВА
Фото: Харьковская ОВА

В результате удара по Харьковской телебашне в городе, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. В ОВА заявили, что возобновление телебашни начнется только после завершения боевых действий.

Источник: директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Соколов в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если принимать во внимание способ, каким она (башня - ред.) была построена, то ее восстановление возможно после завершения боевых действий".

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"По моему личному мнению, это было запугивание населения города Харькова и ближайших населенных пунктов. Представьте себе, днем в 16:40 был нанесен ракетный удар по башне, которая является самым высоким объектом в Харькове. Конечно, это несколько взволновало людей. Я думаю, этот удар был направлен на то, чтобы немного запугать население Харьковской области".

Подробности: Разбор поврежденной аппаратуры продолжается. При общей высоте башни в 250 м – удар пришелся на высоте около 140 м. После этого часть башни рухнула.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Местные власти и правоохранители сообщили, что 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
  • 6 марта 2022 года уже была попытка россиян попасть в телебашню в городе, но тогда были повреждены только кабели и временно прервана телетрансляция.

Темы: ХарьковРосcия
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