"Ціль знищено": Олещук показав роботу зенітників по ворожих "Шахедах"
Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував зенітникам Одеської бригади за ефективне знищення дронів-камікадзе противника в ніч на 23 квітня.
Джерело: генерал-лейтенант Олещук у Telegram
Пряма мова: "Дякую воїнам зенітної ракетної Одеської бригади, які у ніч на 23 квітня 2024 року знищували ворожі ударні безпілотники на південному напрямку.
На відео – успішна бойова робота захисників неба".
Деталі: Як свідчать оприлюднені кадри, ймовірно, йдеться про роботу зенітної гармати та зенітно-ракетного комплексу малого радіусу дії С-125.
Нагадаємо: В ніч на 23 квітня російські окупаційні війська атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16 "Шахедами", 15 дронів-камікадзе вдалося знищити.