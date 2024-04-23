"Ціль знищено": Олещук показав роботу зенітників по ворожих "Шахедах"

Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував зенітникам Одеської бригади за ефективне знищення дронів-камікадзе противника в ніч на 23 квітня.

Джерело: генерал-лейтенант Олещук у Telegram

Пряма мова: "Дякую воїнам зенітної ракетної Одеської бригади, які у ніч на 23 квітня 2024 року знищували ворожі ударні безпілотники на південному напрямку.

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На відео – успішна бойова робота захисників неба".

Деталі: Як свідчать оприлюднені кадри, ймовірно, йдеться про роботу зенітної гармати та зенітно-ракетного комплексу малого радіусу дії С-125.

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Нагадаємо: В ніч на 23 квітня російські окупаційні війська атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16 "Шахедами", 15 дронів-камікадзе вдалося знищити.