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"Цель уничтожена": Олещук показал работу зенитчиков по вражеским "Шахедам"

Валентина РоманенкоВторник, 23 апреля 2024, 13:39
Цель уничтожена: Олещук показал работу зенитчиков по вражеским Шахедам
скриншот

Командующий Воздушных сил Николай Олещук поблагодарил зенитчиков Одесской бригады за эффективное уничтожение дронов-камикадзе противника в ночь на 23 апреля.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Спасибо воинам зенитной ракетной Одесской бригады, которые в ночь на 23 апреля 2024 года уничтожали вражеские ударные беспилотники на южном направлении.

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На видео - успешная боевая работа защитников неба".

Детали: Как свидетельствуют обнародованные кадры, вероятно, речь идет о работе зенитной пушки и зенитно-ракетного комплекса малого радиуса действия С-125.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 16 "Шахедами", 15 дронов-камикадзе удалось уничтожить.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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