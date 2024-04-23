Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Повітряні сили збили 15 з 16 "Шахедів", які атакували Україну

Ірина БалачукВівторок, 23 квітня 2024, 07:41
Повітряні сили збили 15 з 16 Шахедів, які атакували Україну
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни уночі 23 квітня атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16 "Шахедами", 15 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях".

Реклама:

Деталі: Ракети окупанти запускали з Бєлгородської області РФ, а безпілотники − з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, та з Курської області РФ.

Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
В низці областей лунала повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про ракету
Повітряні сили збили 5 з 7 "Шахедів", якими Росія атакувала вночі
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих "Шахедів" і балістики
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: