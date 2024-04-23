Повітряні сили збили 15 з 16 "Шахедів", які атакували Україну

Росіяни уночі 23 квітня атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16 "Шахедами", 15 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях".

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Деталі: Ракети окупанти запускали з Бєлгородської області РФ, а безпілотники − з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму, та з Курської області РФ.

Атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, також залучались засоби радіоелектронної боротьби.

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