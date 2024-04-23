У Харкові пролунали вибухи: мер повідомив про приліт
У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації, наразі відомо про один приліт у приватний сектор.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили, "Суспільне"
Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!"
Деталі: Також про вибухи повідомило "Суспільне, а Повітряні сили попередили активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - говориться у повідомленні.
Оновлено. Пізніше Терехов повідомив про один приліт у приватний сектор. "Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється", - зазначив він
Що було раніше:
- 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
- Аналітики ISW кажуть, що Росія посилила удари по Харкову, щоб переконати українців тікати з міста та перемістити мільйони людей всередині країни.