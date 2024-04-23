Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Харкові пролунали вибухи: мер повідомив про приліт

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 квітня 2024, 14:05
У Харкові пролунали вибухи: мер повідомив про приліт
Фото: Getty Images

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації, наразі відомо про один приліт у приватний сектор.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!"

Реклама:

Деталі: Також про вибухи повідомило "Суспільне, а Повітряні сили попередили активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - говориться у повідомленні.

Оновлено. Пізніше Терехов повідомив про один приліт у приватний сектор. "Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється", - зазначив він

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Харків
Командувач Нацгвардії: Росіянам знадобляться роки, щоб захопити Харків
Харківську телевежу вдасться відновити лише після завершення бойових дій – ОВА
У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести КАБи на базу Kraken
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: