У Харкові пролунали вибухи: мер повідомив про приліт

У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації, наразі відомо про один приліт у приватний сектор.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!"

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Деталі: Також про вибухи повідомило "Суспільне, а Повітряні сили попередили активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - говориться у повідомленні.

Оновлено. Пізніше Терехов повідомив про один приліт у приватний сектор. "Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється", - зазначив він

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