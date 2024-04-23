В Харькове прогремели взрывы: мэр сообщил о прилёте: мэр сообщил о прилёте
В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации, пока известно об одном прилете в частный сектор.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы, "Суспільне"
Прямая речь Терехова: "В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!"
Детали: Также о взрывах сообщило "Суспільне, а Воздушные силы предупредили активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - говорится в сообщении.
Обновлено. Позже Терехов сообщил об одном прилете в частный сектор. "Повреждены авто и частный дом. Относительно пострадавших и места другого "прилета" информация уточняется", - отметил он
Что предшествовало:
- 22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
- Аналитики ISW говорят, что Россия усилила удары по Харькову, чтобы убедить украинцев бежать из города и переместить миллионы людей внутри страны.