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В Харькове прогремели взрывы: мэр сообщил о прилёте: мэр сообщил о прилёте

Станислав ПогориловВторник, 23 апреля 2024, 14:05
В Харькове прогремели взрывы: мэр сообщил о прилёте: мэр сообщил о прилёте
Фото: Getty Images

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы, Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации, пока известно об одном прилете в частный сектор.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы, "Суспільне"

Прямая речь Терехова: "В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!"

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Детали: Также о взрывах сообщило "Суспільне, а Воздушные силы предупредили активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - говорится в сообщении.

Обновлено. Позже Терехов сообщил об одном прилете в частный сектор. "Повреждены авто и частный дом. Относительно пострадавших и места другого "прилета" информация уточняется", - отметил он

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Темы: Харьковвойна
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