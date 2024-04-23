Шойгу заявив, що російській армії передадуть ЗРК С-500

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у 2024 році до військ російської армії надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях.

Джерело: "ТАСС"



Пряма мова Шойгу: "Цього року до військ надійдуть: перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях - зенітні ракетні комплекси дальньої дії та комплекси протиракетної оборони, зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор-М2У, радіолокаційні станції нового покоління".



Деталі: Він також заявив, що вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у 2024 році.



С-500 - як заявляється, нове покоління російських зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань, а саме знищення балістичних і аеродинамічних цілей.



Передісторія:

28 червня 2021 року Путін заявив, що нові системи озброєнь незабаром будуть поставлені на бойове чергування, серед них - міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", корабельна гіперзвукова ракета "Циркон", зенітні системи С-500 "Прометей".

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