Шойгу заявил, что российской армии передадут ЗРК С-500
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году в войска российской армии поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях.
Источник: "ТАСС"
Прямая речь Шойгу: "В этом году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор- М2У, радиолокационные станции нового поколения".
Детали: Он также заявил, что вдвое будут увеличены поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в 2024 году.
С-500 – как заявляется, новое поколение российских зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач, а именно уничтожение баллистических и аэродинамических целей.
Предыстория:
- 28 июня 2021 г. Путин заявил, что новые системы вооружений скоро будут поставлены на боевое дежурство, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей".