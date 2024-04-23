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Шойгу заявил, что российской армии передадут ЗРК С-500

"Украинская правда"Вторник, 23 апреля 2024, 14:37
Шойгу заявил, что российской армии передадут ЗРК С-500
С-500. Фото Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году в войска российской армии поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях.

Источник: "ТАСС"

Прямая речь Шойгу: "В этом году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, Бук-М3, Тор- М2У, радиолокационные станции нового поколения".

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Детали: Он также заявил, что вдвое будут увеличены поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в 2024 году.

С-500 – как заявляется, новое поколение российских зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач, а именно уничтожение баллистических и аэродинамических целей.

Предыстория:

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  • 28 июня 2021 г. Путин заявил, что новые системы вооружений скоро будут поставлены на боевое дежурство, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей".

Темы: Росcияоружие
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