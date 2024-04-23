Росіяни вбили літню жінку на Херсонщині
Вівторок, 23 квітня 2024, 16:27
Вдень 23 квітня армія Росії обстріляла село Козацьке Херсонської області, внаслідок чого загинула 82-річна жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: За словами Прокудіна, жінка отримала травми, несумісні з життям.
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Пряма мова: " Російські війська вбили жительку Козацького. В обід окупанти вкотре атакували селище. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 82-річна жінка. Мої співчуття рідним загиблої".