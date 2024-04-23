Россияне убили пожилую женщину на Херсонщине

Днем 23 апреля армия России обстреляла село Казацкое Херсонской области, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: По словам Прокудина, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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Прямая речь: "Российские войска убили жительницу Казацкого. В обед оккупанты в очередной раз атаковали поселок. В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 82-летняя женщина. Мои соболезнования родным погибшей".