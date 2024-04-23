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У Дніпровському районі зросла кількість постраждалих від ворожого удару

Тетяна ОлійникВівторок, 23 квітня 2024, 18:53
У Дніпровському районі зросла кількість постраждалих від ворожого удару
Фото - Сергій Лисак

До 8 зросла кількість потерпілих від російського удару по Дніпровському району 23 квітня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих. З пораненнями і 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма. Важка. А ще – троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє – в лікарні".

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Деталі: Також голова ОВА повідомляє про атаку росіян на Нікопольщину, її 5 разів обстрілювали з артилерії і ще понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе. Також тричі скидали снаряди з БпЛА. Постраждали двоє людей. 

 

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

 
 

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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