В Днепровском районе выросло количество пострадавших от вражеского удара

До 8 выросло количество пострадавших от российского удара по Днепровскому району 23 апреля.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На данный момент известно уже о восьми пострадавших. С ранениями и 23-летняя девушка. У нее открыта черепно-мозговая травма. Тяжелая. А еще – трое мужчин – 32, 43 и 47 лет. Их состояние среднее. Двое – в больницы".

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Детали: Также глава ОВА сообщает об атаке россиян на Никопольщину, ее 5 раз обстреливали из артиллерии и еще более 15 раз ударили дронами-камикадзе. Также трижды сбрасывали снаряды из БпЛА. Пострадали два человека.

Повреждены пятиэтажка, 16 частных домов и 5 хозяйственных построек. Среди изуродованного – админздание, инфраструктурный объект, магазин, авто. Задел газопровод и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.