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Понад 400 млн євро виділяє Данія на відбудову та енергетику України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 23 квітня 2024, 20:41
Понад 400 млн євро виділяє Данія на відбудову та енергетику України
Ілюстративне фото - Getty Images

Віцепрем’єрка України Юлія Свириденко та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу 23 квітня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України

Деталі: Меморандум передбачає виділення урядом Данії близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 мільйонів євро – для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

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Фінансування буде скероване до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Він спрямований на зниження фінансових ризиків, перед якими постають компанії, що беруть участь у відбудові України.

Українсько-данський документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.

Нагадаємо також, що Данія нещодавно оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

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А минулого місяця Агенція оборонних закупівель України та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.

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Теми: Даніядопомога Українівідбудоваенергетика
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