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Более 400 млн евро выделяет Дания на восстановление и энергетику Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 апреля 2024, 20:41
Более 400 млн евро выделяет Дания на восстановление и энергетику Украины
Иллюстративное фото - Getty Images

Вицепремьер Украины Юлия Свириденко и министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу 23 апреля подписали меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Министерства экономики Украины

Детали: Меморандум предусматривает выделение правительством Дании около 40 миллионов евро на поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины, а также 380 миллионов евро – для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

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Финансирование будет направлено в Экспортно-инвестиционный фонд Дании, который является частью Датско-украинского фонда. Он направлен на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, участвующие в восстановлении Украины.

Украинско-датский документ также предусматривает содействие встречам между бизнесом обеих стран и усиление сотрудничества в сфере судостроения, развития и восстановления морской портовой инфраструктуры.

Напомним также, что Дания недавно объявила о новом пакете военной помощи Украине.

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А в прошлом месяце Агентство оборонных закупок Украины и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках.

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Темы: Данияпомощь Украиневосстановлениеэнергетика
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