Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У РФ затримали заступника Шойгу: підозрюють у хабарі

Тетяна ОлійникВівторок, 23 квітня 2024, 22:05
У РФ затримали заступника Шойгу: підозрюють у хабарі
Тимур Іванов, Сергій Шойгу. скриншот

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Джерело: Слідчий комітет Росії, російське видання ТАСС з посиланням на правоохоронні органи, Медуза

Деталі: У повідомленні комітету не наводять подробиці справи.

Реклама:

ТАСС з посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомляє, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Раніше він очолював акціонерне товариство "Оборонбуд", підвідомче міністерству оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт відновлення окупованого Маріуполя – пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо: "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Теми: Росіякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Росія
Шойгу заявив, що російській армії передадуть ЗРК С-500
У Росії знову вирішили обійтися без ходи "Безсмертного полку" на 9 травня
Харківську телевежу вдасться відновити лише після завершення бойових дій – ОВА
Останні новини
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
17:50
Глава МЗС Польщі "не здивується", якщо Росія нападе на його країну
17:41
інтерв'юГераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
17:30
Змушує переглянути еволюцію: телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик
17:29
У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни
Усі новини...
Реклама: