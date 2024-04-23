У РФ затримали заступника Шойгу: підозрюють у хабарі

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Джерело: Слідчий комітет Росії, російське видання ТАСС з посиланням на правоохоронні органи, Медуза

Деталі: У повідомленні комітету не наводять подробиці справи.

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ТАСС з посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомляє, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. Раніше він очолював акціонерне товариство "Оборонбуд", підвідомче міністерству оборони.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт відновлення окупованого Маріуполя – пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо: "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.