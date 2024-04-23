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В РФ задержали заместителя Шойгу: подозревают во взятке

Татьяна ОлейникВторник, 23 апреля 2024, 22:05
В РФ задержали заместителя Шойгу: подозревают во взятке
Тимур Иванов, Сергей Шойгу. скриншот

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Источник: Следственный комитет России, российское издание ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Медуза

Детали: В сообщении комитета не приводят подробности дела.

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ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что следствие потребует ареста Иванова.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщает, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.

Тимур Иванов занимает должность замминистра обороны РФ с 2016 года. Ранее он возглавлял акционерное общество "Оборонстрой", подведомственное министерству обороны.

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После полномасштабного вторжения в Украину Иванов отвечал за проект восстановления оккупированного Мариуполя – пишут российские СМИ.

Напомним: "Украинская правда" встретила жену Иванова – Светлану на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Темы: Росcиякоррупция
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