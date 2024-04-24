Зеленський подякував за допомогу сенаторам, американцям та Байдену

Президент Володимир Зеленський вранці у середу відреагував на схвалення допомоги Україні у Сенаті США та висловив вдячність Сенату Конгресу США, лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, усім американцям та президенту США Джо Байдену.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні.

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Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього".

Деталі: Президент зауважив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Зеленський також сказав, що вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроекту виходить за межі політики.

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Президент наголосив, що так само цінує підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, "що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах".

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