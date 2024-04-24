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Зеленский поблагодарил за помощь сенаторов, американцев и Байдена

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 05:25
Зеленский поблагодарил за помощь сенаторов, американцев и Байдена
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский утром в среду отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США и выразил благодарность Сенату Конгресса США, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, всем американцам и президенту США Джо Байдену.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине.

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Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него".

Детали: Президент отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Зеленский также сказал, что благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики. 

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Президент подчеркнул, что также ценит поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидает быстрого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, "что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах".

Напомним: 

  • Сенат Конгресса США во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Темы: ЗеленскийСШАБайденпомощь Украине
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