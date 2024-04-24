Зеленский поблагодарил за помощь сенаторов, американцев и Байдена
Президент Владимир Зеленский утром в среду отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США и выразил благодарность Сенату Конгресса США, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, всем американцам и президенту США Джо Байдену.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине.
Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него".
Детали: Президент отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.
Зеленский также сказал, что благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.
Президент подчеркнул, что также ценит поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидает быстрого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, "что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах".
Напомним:
- Сенат Конгресса США во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.