Зеленский поблагодарил за помощь сенаторов, американцев и Байдена

Президент Владимир Зеленский утром в среду отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США и выразил благодарность Сенату Конгресса США, лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, всем американцам и президенту США Джо Байдену.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине.

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Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него".

Детали: Президент отметил, что это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Зеленский также сказал, что благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.

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Президент подчеркнул, что также ценит поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидает быстрого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, "что будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах".

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