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В низці областей була тривога, в Одесі лунали вибухи

Ірина БалачукСереда, 24 квітня 2024, 07:34
В низці областей була тривога, в Одесі лунали вибухи
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала про повітряну тривогу у 11 областях на півдні, сході і в центрі країни, ЗМІ повідомляють, що в Одесі чули вибухи.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Одеської  ОВА Олег Кіпер та одеське видання Думська у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека у областях, де оголошена повітряна тривога!".

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Деталі: Кіпер закликав жителів Одещини перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Місцеве видання Думська пише, що в Одесі пролунало кілька потужних вибухів. Повідомляється, що частина Одеси без світла.

Оновлено: О 7:33 тривоги скасували. Небезпека тривала трохи більше пів години. 

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Теми: повітряна тривогаОдесавибух
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