В ряде областей звучала тревога, в Одессе раздавались взрывы

Власти Украины объявляли о воздушной тревоге в 11 областях на юге, востоке и в центре страны, СМИ сообщают, что в Одессе слышали взрывы.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер и одесское издание Думская в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!".

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Детали: Кипер призвал жителей Одесской области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Местное издание Думская пишет, что в Одессе прозвучало несколько мощных взрывов. Сообщается, что часть Одессы без света.

Обновлено: В 7:33 тревоги отменили. Опасность продолжалась чуть более получаса.