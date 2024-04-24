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В ряде областей звучала тревога, в Одессе раздавались взрывы

Ирина БалачукСреда, 24 апреля 2024, 07:34
В ряде областей звучала тревога, в Одессе раздавались взрывы
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли о воздушной тревоге в 11 областях на юге, востоке и в центре страны, СМИ сообщают, что в Одессе слышали взрывы.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер и одесское издание Думская в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!".

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Детали: Кипер призвал жителей Одесской области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Местное издание Думская пишет, что в Одессе прозвучало несколько мощных взрывов. Сообщается, что часть Одессы без света.

Обновлено: В 7:33 тревоги отменили. Опасность продолжалась чуть более получаса.

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Темы: воздушная тревогаОдессавзрыв
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