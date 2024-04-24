Росіяни вночі гатили по Нікопольщині: пошкодили агрофірму і ЛЕП
Російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області − пошкодили підприємство, агрофірму та лінії електропередач, у результаті чого частина абонентів залишилися без світла.
Джерело: голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі удари по Нікопольщині продовжувалися. Ворог застосовував дрони-камікадзе різних типів та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах.
Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще – лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів".
Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.
Він також додав, що у результаті вечірніх атаках FPV-дронами в районі понівечені також приватний будинок та господарська споруда.