Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росіяни вночі гатили по Нікопольщині: пошкодили агрофірму і ЛЕП

Ірина БалачукСереда, 24 квітня 2024, 08:44
Росіяни вночі гатили по Нікопольщині: пошкодили агрофірму і ЛЕП
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області − пошкодили підприємство, агрофірму та лінії електропередач, у результаті чого частина абонентів залишилися без світла.

Джерело: голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі удари по Нікопольщині продовжувалися. Ворог застосовував дрони-камікадзе різних типів та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах.

Пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще – лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.

Він також додав, що у результаті вечірніх атаках FPV-дронами в районі понівечені також приватний будинок та господарська споруда.
 

Теми: Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Дніпропетровська область
Над Дніпропетровщиною збили ворожий "Орлан"
У Дніпровському районі зросла кількість постраждалих від ворожого удару
"Porsche на тестя": у заступника начальника поліції знайшли 14 млн незаконних активів
Останні новини
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
17:50
Глава МЗС Польщі "не здивується", якщо Росія нападе на його країну
17:41
інтерв'юГераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
17:30
Змушує переглянути еволюцію: телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик
17:29
У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни
Усі новини...
Реклама: