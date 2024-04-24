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Россияне ночью били по Никопольщине: повредили агрофирму и ЛЭП

Ирина БалачукСреда, 24 апреля 2024, 08:44
Россияне ночью били по Никопольщине: повредили агрофирму и ЛЭП
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские военные нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области − повредили предприятие, агрофирму и линии электропередач, в результате чего часть абонентов остались без света.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью удары по Никопольщине продолжались. Враг применял дроны-камикадзе различных типов и тяжелую артиллерию. Попал по райцентру, Мировской и Марганецкой общинам.

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Повреждены предприятие и агрофирма. А еще − линии электропередач. Без света осталась часть абонентов".

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.

Он также добавил, что в результате вечерних атак FPV-дронов в районе повреждены также частный дом и хозяйственная постройка.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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