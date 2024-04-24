Російська армія вранці 24 квітня завдала ракетного удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС

Пряма мова: "О 7-ій ранку ворог завдав ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню".

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Деталі: За даними голови ОВА, близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

Доповнено о 10:32: Пізніше пресслужба ДСНС опублікувала фото та відео з місця гасіння пожежі.

Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала жінка. Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару.

Відео - ДСНС pic.twitter.com/cM1jg0aXFj ВІДЕО ДНЯ April 24, 2024

фото - дснс

фото - дснс

Що передувало: Вранці 24 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу, ЗМІ повідомляли, що в Одесі було чутно вибухи.