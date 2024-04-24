Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала жінка
Російська армія вранці 24 квітня завдала ракетного удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС
Пряма мова: "О 7-ій ранку ворог завдав ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню".
Деталі: За даними голови ОВА, близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
Доповнено о 10:32: Пізніше пресслужба ДСНС опублікувала фото та відео з місця гасіння пожежі.
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала жінка. Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару.
Відео - ДСНС pic.twitter.com/cM1jg0aXFj— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024ВІДЕО ДНЯ
Що передувало: Вранці 24 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу, ЗМІ повідомляли, що в Одесі було чутно вибухи.