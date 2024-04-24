Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала жінка

Тетяна ОлійникСереда, 24 квітня 2024, 09:38
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала жінка
Фото - ДСНС Одещини

Російська армія вранці 24 квітня завдала ракетного удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС

Пряма мова: "О 7-ій ранку ворог завдав ракетного удару по Одесі. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню".

Реклама:

Деталі: За даними голови ОВА, близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

Доповнено о 10:32: Пізніше пресслужба ДСНС опублікувала фото та відео з місця гасіння пожежі. 

 
фото - дснс
 
фото - дснс

Що передувало: Вранці 24 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу, ЗМІ повідомляли, що в Одесі було чутно вибухи.

Теми: Одесавибухракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Сирський: Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Одеса
Сили оборони розповіли, куди війська РФ влучили в Одесі
В низці областей була тривога, в Одесі лунали вибухи
Нічна атака на Одесу ''Шахедами": руйнування, пожежа, постраждало дев’ятеро людей, серед яких діти
Останні новини
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
17:50
Глава МЗС Польщі "не здивується", якщо Росія нападе на його країну
17:41
інтерв'юГераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
17:30
Змушує переглянути еволюцію: телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик
17:29
У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни
Усі новини...
Реклама: