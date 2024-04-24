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Россия нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала женщина

Татьяна ОлейникСреда, 24 апреля 2024, 09:38
Россия нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала женщина
Фото - ГСЧС Одесской области

Российская армия утром 24 апреля нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала 43-летняя женщина.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС

Прямая речь: "В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одессе. Сейчас известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу".

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Детали: По данным главы ОВА, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки.

Дополнено в 10:32: Позже пресс-служба ГСЧС опубликовала фото и видео с места тушения пожара.

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

Что предшествовало: Утром 24 апреля в части областей Украины объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали, что в Одессе были слышны взрывы.

Темы: Одессавзрывракетный ударвойна
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