Россия нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала женщина

Российская армия утром 24 апреля нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала 43-летняя женщина.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС

Прямая речь: "В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одессе. Сейчас известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу".

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Детали: По данным главы ОВА, около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки.

Дополнено в 10:32: Позже пресс-служба ГСЧС опубликовала фото и видео с места тушения пожара.

Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждала жінка. Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару.

Відео - ДСНС pic.twitter.com/cM1jg0aXFj ВИДЕО ДНЯ April 24, 2024

фото - гсчс

фото - гсчс

Что предшествовало: Утром 24 апреля в части областей Украины объявляли воздушную тревогу, СМИ сообщали, что в Одессе были слышны взрывы.