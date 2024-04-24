Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області РФ – джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела УП, в ніч на 24 квітня "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ.

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За словами нашого співрозмовника, ця "бавовна" "розквітла" завдяки дронам СБУ.

"Бавовна" від СБУ квітне на теренах Росії

відео - з соцмереж pic.twitter.com/jTN6SRa3i6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024

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На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російських паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Як відомо, українські спецслужби неодноразово наголошували, що подібні об'єкти, які живлять оборонний комплекс та армію агресора, є законними цілями для України, яка протистоїть РФ у кровопролитній війні.

Що передувало: Російські ЗМІ повідомляли, що в ніч на середу у Смоленській області після атаки БПЛА виникли пожежі на "паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району".