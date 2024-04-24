Дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области РФ – источник
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области России.
Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ
Детали: По словам источника УП, в ночь на 24 апреля "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области РФ.
По словам нашего собеседника, эта "бавовна" "расцвела" благодаря дронам СБУ.
"Бавовна" від СБУ квітне на теренах Росії— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 24, 2024
відео - з соцмереж pic.twitter.com/jTN6SRa3i6
На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
Как известно, украинские спецслужбы неоднократно подчеркивали, что подобные объекты, которые питают оборонный комплекс и армию агрессора, являются законными целями для Украины, которая противостоит РФ в кровопролитной войне.
Что предшествовало: Российские СМИ сообщали, что в ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района".