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Рада підтримала збільшення кількості прикордонників на 15 тисяч

Олександр ШумілінСереда, 24 квітня 2024, 12:28
Рада підтримала збільшення кількості прикордонників на 15 тисяч
Фото Железняка

Парламент підтримав урядовий законопроект Nº11091, який передбачає збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб.

Джерело: Верховна Рада України, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Железняк повідомив, що "За" проголосували 327 народних депутатів.

Згідно зі змінами, загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування  воєнного стану становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців.

Передісторія: 

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  • Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради цей законопроект 18 березня 2024 року. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у сучасних реаліях потребується формування бойових підрозділів, які виконуватимуть завдання й на лінії фронту.

Теми: Прикордонна службаВерховна Рада
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