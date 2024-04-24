Рада підтримала збільшення кількості прикордонників на 15 тисяч

Парламент підтримав урядовий законопроект Nº11091, який передбачає збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб.



Джерело: Верховна Рада України, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram



Деталі: Железняк повідомив, що "За" проголосували 327 народних депутатів.

Згідно зі змінами, загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців.

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