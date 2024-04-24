Рада поддержала увеличение количества пограничников на 15 тысяч

Парламент поддержал правительственный законопроект Nº11091, который предусматривает увеличение численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек.

Источник: Верховная Рада Украины, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Железняк сообщил, что "За" проголосовали 327 народных депутатов.

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Согласно изменениям, общая численность ГПСУ в течение года со дня прекращения или отмены военного положения составит до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих.

Предыстория:

Кабинет министров внес в Верховную Раду этот законопроект 18 марта 2024 года. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в современных реалиях требуется формирование боевых подразделений, которые будут выполнять задачи и на линии фронта.