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У Лукашенка кажуть, що розробляють лазерну зброю

Валентина РоманенкоСереда, 24 квітня 2024, 13:01
У Лукашенка кажуть, що розробляють лазерну зброю
Віктор Тумар. фото БелТА

У Міноборони Білорусі кажуть, що розробляють лазерну зброю.

Джерело: заступник начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи полковник Віктор Тумар на військово-науковій конференції в Мінську, цитує TG-канал Міноборони РБ

Пряма мова: "Ми орієнтуємося на те, щоб у нас було тільки своє, білоруське. Зараз ми є одними з лідерів у радіоелектронній боротьбі, у розробці радіолокаційних систем виявлення різних об'єктів.

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Також у нас є розробки з лазерної зброї. Ми йдемо безпосередньо до зброї, заснованої на нових фізичних принципах".

Передісторія:

  • Держави світу беруть участь у перегонах з розробки лазерної зброї, достатньо потужної, щоб плавити сталь.
  • Китай у серпні 2023 року заявив, що знайшов спосіб створити лазерну зброю, яка може стріляти нескінченно довго. Якщо це правда, то це дасть країні першість у розвитку технології.
  • У грудні військово-повітряні та військово-морські сили США попросили компанію Raytheon спроєктувати, побудувати та випробувати системи, що "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів.
  • У січні 2024 року уряд Великої Британії заявив про перше успішне випробування лазерної технології проти повітряних цілей.
  • Міністр оборони Британії Грант Шаппс припустив, що зразки новітньої лазерної зброї, яку розробляють у Сполученому Королівстві, можуть надати Україні для посилення ППО ще на етапі прототипів. Однак це, ймовірно, станеться не раніше ніж за кілька років.

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Теми: Білорусьзброя
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