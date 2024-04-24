У Лукашенко говорят, что разрабатывают лазерное оружие
Среда, 24 апреля 2024, 13:01
В Минобороны Беларуси говорят, что разрабатывают лазерное оружие.
Источник: замначальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе полковник Виктор Тумар на военно-научной конференции в Минске, цитирует TG-канал Минобороны РБ
Прямая речь: "Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.
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Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах".
Предыстория:
- Государства мира участвуют в гонке за разработку лазерного оружия, достаточно мощного, чтобы плавить сталь.
- Китай в августе 2023 года заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. Если это правда, то это даст стране первенство в развитии технологии.
- В декабре военно-воздушные и военно-морские силы США попросили компании Raytheon спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.
- В январе 2024 года правительство Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей.
- Министр обороны Британии Грант Шаппс предположил, что образцы новейшего лазерного оружия, которое разрабатывают в Соединенном Королевстве, могут предоставить Украине для усиления ПВО еще на этапе прототипов. Однако это, вероятно, произойдет не ранее чем через несколько лет.
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