У Лукашенко говорят, что разрабатывают лазерное оружие

В Минобороны Беларуси говорят, что разрабатывают лазерное оружие.

Источник: замначальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе полковник Виктор Тумар на военно-научной конференции в Минске, цитирует TG-канал Минобороны РБ

Прямая речь: "Мы ориентируемся на то, чтобы у нас было только свое, белорусское. Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов.

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Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах".

Предыстория:

Государства мира участвуют в гонке за разработку лазерного оружия, достаточно мощного, чтобы плавить сталь.

Китай в августе 2023 года заявил, что нашел способ создать лазерное оружие, которое может стрелять бесконечно долго. Если это правда, то это даст стране первенство в развитии технологии.

В декабре военно-воздушные и военно-морские силы США попросили компании Raytheon спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.

В январе 2024 года правительство Великобритании заявило о первом успешном испытании лазерной технологии против воздушных целей.

Министр обороны Британии Грант Шаппс предположил, что образцы новейшего лазерного оружия, которое разрабатывают в Соединенном Королевстве, могут предоставить Украине для усиления ПВО еще на этапе прототипов. Однако это, вероятно, произойдет не ранее чем через несколько лет.